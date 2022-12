Jaak Van Assche herneemt rol van pater familias in eerste ‘De zonen van Van As’-film: “Als ik stop, word ik pas écht een ouw peeke”

FILM Van stand-upcomédien­ne tot huisvrouw: hoe gaat het twintig jaar later met de cast van ‘Love Actually’?

Twintig jaar na de release van de kerstkomedie ‘Love Actually’ vond de cast dat het tijd was voor een reünie. Ze werken aan een special die ‘The laughter & secrets of Love Actually: 20 years later’ zal heten. Daarin interviewt journaliste Diane Sawyer (76) Hugh Grant (62) en co. Maar hoe vullen de sterren van weleer tegenwoordig hun tijd? De ene sleepte enkele Oscars binnen, de andere is ondertussen stand-upcomédienne.

