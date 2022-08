Intimiteitscoördinator doet boekje open over filmseksscènes: “Wat is een merkin?”

FILM Netflix geeft trailer van ‘Blonde’ vrij: het tragische verhaal van Marilyn Monroe

Netflix laat de trailer van ‘Blonde’, de biopic over Marilyn Monroe, los op de wereld. Ana de Armas (34) kruipt er in de huid van de iconische Hollywoodster en vertolkt Marilyns tragische verhaal. Dat is trouwens gebaseerd op de bestseller van Joyce Carol Oates. “Roem is wat Marilyn de meest zichtbare persoon ter wereld maakte, maar het maakte Norma ook de meest onzichtbare.”

