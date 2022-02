INTERVIEW. Will Smith schittert als tenniscoach Richard Williams: “Veel bijgeleerd over ouderschap”

FILMGame, set and match voor Will Smith (53), die zijn Oscar al kan ruiken dankzij een topprestatie in de nieuwe film ‘King Richard’. Smith kruipt in de huid van tennispapa Richard Williams, bekend als bullebak op de courts waar zijn dochters Venus en Serena hun Grand Slam-successen haalden. “Ik wil dat mijn dochter naar me kijkt zoals Venus en Serena naar hun vader kijken”, vertelt Smith ons in een exclusief gesprek. Zeker omdat hij geen goede band had met zijn eigen vader: “Ik wilde hem vermoorden.”