INTERVIEW. Wij spraken de cast van ‘Black Panther: Wakanda Forever’ over hun verdriet om Chadwick Boseman: “De tranen op het scherm waren écht”

Showbits Matteo Simoni stond vaak misselijk op de set van ‘Zillion’: “10 sigaretten na elkaar roken? Niet vol te houden”

Dat de nieuwe Vlaamse film ‘Zillion’ al een hele week het gespreksonderwerp is in Vlaanderen, dat is wel duidelijk. Afgelopen weekend zaten de cinemazalen bijvoorbeeld volledig vol en ook de Zillion-parties geraakten volledig uitverkocht. Veel is te danken aan het legendarische verhaal, maar ook de topcast maakt het waar. Matteo Simoni blinkt uit als pornokoning Dennis Black Magic, al was er wel één groot nadeel aan die rol spelen. “Ik moest vaak tien sigaretten na elkaar roken, dat houd je echt niet vol”, vertelt hij aan Showbits. Hoe ze dat probleem opgelost hebben, ontdek je in een nieuwe Showbits.

31 oktober