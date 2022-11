INTERVIEW. Timothée Chalamet speelt kannibaal in ‘Bones and All’: “Het is eigenlijk net een heel teder liefdesverhaal”

FilmMenig tienermeisje zou Timothée Chalamet (26) met huid en haar verscheuren, maar in de nieuwe film ‘Bones and All’ is hij zélf de kannibaal. Hij kruipt in de huid van Lee, een jonge vagebond met een onweerstaanbare drang naar mensenvlees. Wij spraken met de populaire acteur over hoe je juist een mens oppeuzelt, en hoe je dat in godsnaam in beeld brengt zonder dat het een gore horrorfilm wordt. “Mijn ervaring met Felix Van Groeningen heeft me enorm geholpen.”