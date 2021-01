INTERVIEW. Sia reageert op heisa rond nieuwe film: “Ik heb daar echt een gebroken hart aan overgehouden, al had ik het wel een beetje verdiend”

‘Music’ gaat over een drugsdealer (Kate Hudson) die het hoederecht krijgt over haar autistische halfzusje (Maddie Ziegler). De trailer was nog maar net gelanceerd, of Sia kreeg al bakken kritiek over zich heen. Zo vinden heel wat mensen het niet kunnen dat de regisseuse beroep deed op een niet-autistische actrice. Een weggesmeten kans voor de vele actrices die wél autistisch zijn en deze rol met evenveel verve zouden kunnen spelen.