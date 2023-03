INTERVIEW. Regé-Jean Page schittert in ‘Dungeons & Dragons’-film: “Squatten in een harnas, da’s het trucje voor een goede kont”

Film Wie verdient volgens jou een Oscar vannacht? Stem mee in onze poll

In de nacht van zondag op maandag worden de Oscars, ‘s werelds meest prestigieuze filmprijzen, weer uitgereikt. Topfavorieten zijn ‘All Quiet On The Western Front’ en ‘Everything, Everywhere, All At Once’, maar ook ons eigen landje maakt kans. Dat dankzij ‘Close’ van Lukas Dhondt. Wie verdient er volgens jou een beeldje?