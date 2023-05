INTERVIEW. "Mensen vinden het jammer dat ik niet op Ariel lijk. Ik begrijp dat": Halle Bailey over iconische rol als 'The Little Mermaid’

FilmVanaf 24 mei is ze part of your world: Halle Bailey (23) plonst Hollywood binnen met haar debuutrol als Disneyprinses Ariel, in de remake van ‘The Little Mermaid’. Een hele eer, maar ze krijgt helaas ook heel wat haatreacties vanwege haar huidskleur. “Die doen pijn, maar ik probeer zo weinig mogelijk te lezen.” Ze focust zich liever op de positieve impact van haar rol als zeemeermin: “Ik ben trots dat zwarte meisjes en jongens hun reflectie kunnen zien in mij." Een openhartig gesprek over de rol van haar leven, ‘verdrinkingsangst’ op de set en de voor- en nadelen van haar controversiële casting.