INTERVIEW. Mads Mikkelsen vervangt Johnny Depp in ‘Fantastic Beasts’: “Ik kreeg een telefoontje, er was haast bij”

Oscars Hollywood maakt zich klaar voor uitreiking van Oscars: dit zijn alle verwachtin­gen

De 94ste Academy Awards of de Oscars worden zondagnacht (Belgische tijd) uitgereikt. In totaal zijn er 23 beeldjes te winnen. Topfavoriet is ‘The Power of the Dog’: de sombere western van de Nieuw-Zeelandse regisseur Jane Campion is twaalf keer genomineerd en maakt kans op elf Oscars. ‘Dune’, de verfilming van Frank Herberts sciencefictionroman geregisseerd door Denis Villeneuve, vergaarde tien nominaties.

27 maart