INTERVIEW. Mads Mikkelsen is de opvolger van Johnny Depp in ‘Fantastic Beasts’: “Ik begrijp de controverse, maar het is nu eenmaal zo”

FilmPersoneelswijziging bij ‘Fantastic Beasts’: the secrets of Dumbledore’. Gellert Grindelwald wordt in het derde deel van de franchise niet langer vertolkt door Johnny Depp. Mads Mikkelsen vervangt de in ongenade gevallen acteur als booswicht. “Ik weet niet of dat fair is, maar soms gaat dat nu eenmaal zo”, vertelt Mikkelsen in een exclusief gesprek.