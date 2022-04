INTERVIEW. Liam Neeson over remake van ‘De zaak Alzheimer’: “Belgische film was zo goed dat ik geen seconde getwijfeld heb”

FilmVanaf vandaag speelt de Amerikaanse film ‘Memory’ bij ons in de zalen. Een staaltje bikkelharde actie rond een huurmoordenaar die geplaagd wordt door de gaten in zijn geheugen. Als die plot je bekend in de oren klinkt, is dat normaal. ‘Memory’ is namelijk een remake van de Belgische klassieker ‘De zaak Alzheimer', die destijds door Erik Van Looy werd ingeblikt. Die laatste mag nu niemand minder dan Liam Neeson, dé Hollywoodkiller bij uitstek, tot zijn fans rekenen. Wij spraken de acteur over zijn hoofdrol in de nieuwe prent: “Ik heb al zoveel moordenaars vertolkt, maar deze rol was anders.”