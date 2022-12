INTERVIEW. Het echte werk begint nu pas voor Lukas Dhont: “Er wordt heel veel geld gepompt in Oscarnominatie voor ‘Close’”

Film Eerste reacties ‘Avatar: The Way of Water’ stromen binnen: “Veel beter dan de eerste film”

Vanaf volgende week, 14 december, is het tijd om je een weg te banen naar de bioscoop. Want vanaf dan speelt ‘Avatar: The Way of Water’- het vervolg op kaskraker ‘Avatar’ uit 2009 - in de zalen. Enkele gelukkigen van de pers, die de première in Londen konden bijwonen, gaven op sociale media al uitgebreid hun mening over de film: “Regisseur James Cameron laat zien wie de baas is.”

7 december