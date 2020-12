INTERVIEW. George Clooney belandde vlak voor de opnames van ‘The Midnight Sky’ in het ziekenhuis: “Ik dacht dat ik een hartaanval had gekregen”

Dertien kilo. Zo veel viel Clooney af om in de huid van een astronoom met terminale kanker te kruipen. De acteur was vel over been toen we hem in maart in Londen op de set van zijn nieuwe Netflix-film gingen bezoeken, maar gelukkig ziet hij er nu een stuk gezonder uit wanneer we hem via Zoom te spreken krijgen. Clooney zit in zijn montagekamer, thuis in Los Angeles, waar hij sinds maart de lockdown doorbrengt met zijn vrouw Amal en hun driejarige tweeling Ella en Alexander: “We zitten nu al bijna een jaar thuis en we willen allemaal niets liever dan terug buiten kunnen komen. Ik mis mijn ouders verschrikkelijk, en ik weet dat Amal haar ouders ook heel erg mist. Ik zou hen zo graag willen zien, maar dat gaat nu heel even niet. We zitten zó dicht tegen de finishlijn, want over een paar maanden gaat het (corona)vaccin heel waarschijnlijk voor iedereen beschikbaar zijn. Ik voel dat er eindelijk licht aan het einde van de tunnel is, dus het zou zonde zijn als we nu onze gezondheid op het spel zouden zetten.”