INTERVIEW. Gal Gadot over de toekomst van de bioscoop: “Mensen die muziek via Spotify luisteren gaan toch ook nog naar concerten?”

FilmZowat élke grote film werd in 2020 uitgesteld en op de lange baan geschoven, maar de langverwachte sequel ‘Wonder Woman: 1984' werd op kerstdag alsnog op de wereld losgelaten. Het is te zeggen: op de abonnees van HBO Max en een beperkt aantal bioscopen, want in ons land is het nog steeds wachten op de prent. Een beslissing van Warner Bros. die bij de bioscoopsector in slechte aarde viel. Gal Gadot, hoofdrolspeelster én producente, legt uit waarom ze de film ‘straight to digital’ hebben uitgebracht: “Wanneer er zó veel geld en zo veel onzekerheid mee gemoeid is, moet je op een bepaald moment moeilijke knopen doorhakken.”

De nieuwe ‘Wonder Woman’ moest eigenlijk vorige zomer al uitkomen, maar daar stak de wereldwijde pandemie een stokje voor. Maandenlang vroeg iedereen zich af wanneer de film zou uitkomen én of de makers gingen wachten totdat de bioscopen hun deuren weer mochten openen. Zo had het ene land al wat meer geluk dan het andere: de sequel kreeg een bioscooprelease op plaatsen waar de coronaregels minder streng waren, maar in België blijven we na zes maanden dus nog steeds op onze honger zitten. Andere landen hadden dan weer het geluk dat ‘Wonder Woman’ ook meteen op HBO Max gezwierd werd, maar ook daar vangen wij bot: de streamingsdienst zal pas later dit jaar bij ons gelanceerd worden.

Dat de bioscoopzalen niet bepaald blij zijn dat zoveel films nu rechtstreeks op de streamingplatforms belanden, is niet onlogisch. Na bijna een volledig jaar zonder bezoekers zijn inkomsten broodnodig, en als die blockbusters allemaal meteen thuis te bekijken zijn, ziet hun toekomst er niet bepaald rooskleurig uit. Zo vrezen heel wat filmkenners dat de overgang van zaal naar digitaal wel eens de doodsteek voor de sector kan zijn.

Relevantie

Gal Gadot speelt niet alleen de hoofdrol in de ‘Wonder Woman’-franchise, maar ze is ook één van de producenten van de sequel. In een interview met onze Hollywoodreporter legt ze uit waarom de makers besloten om de film digitaal uit te brengen. Regisseuse Patty Jenkins hield nochtans maandenlang voet bij stuk en zei dat ze de film onder geen enkel beding zonder bioscooprelease wilde uitbrengen. Op 25 december ging de prent dan toch van stal, ook al lag de culturele sector in heel wat landen op dat moment nog volledig op haar gat.

Quote Als producent vind ik het verhaal achter de film trouwens nu minstens even relevant als voor de corona-epidemie, wat voor mij een extra reden was om voor een strea­mingre­lea­se te gaan Gal Gadot

“Kijk, het was absoluut geen gemakkelijke beslissing”, steekt Gadot van wal tijdens ons Zoom-interview. “Maar de film blééf maar verder uitgesteld worden, en niemand wist of en wanneer de zalen terug open zouden mogen gaan. En dan kom je op het punt waarop je moet inzien en toegeven dat er wel degelijk veel geld mee gemoeid is, en dat er moeilijke knopen doorgehakt moeten worden. Als producent vind ik het verhaal achter de film trouwens nu minstens even relevant als voor de corona-epidemie, wat voor mij een extra reden was om voor een streamingrelease te gaan.”

De Israëlische ster zegt dat ze hoopt dat de film een lichtpuntje kan zijn voor de kijker: “En dat we op deze manier toch nog voor wat entertainment kunnen zorgen. Ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het dankzij HBO Max toch gelukt is om de film voor het einde van het jaar uit te brengen. Ook al werd de film gedraaid voor IMAX, en het dus echt wel een pareltje is dat je op een groot scherm in de cinema gezien moet hebben. Ik hoop dan ook echt uit de grond van mijn hart dat de sector de coronacrisis zal overleven, want het zou doodjammer zijn als de bioscopen voorgoed zouden verdwijnen.”

Volledig scherm Gal Gadot in 'Wonder Woman 1984' (2020) © Photo News

Gadot zegt dat ze ondanks alles toch positief wil blijven en dat ze denkt dat het leven vroeg of laat uiteindelijk weer zijn normale gangetje zal gaan: “Het zal uiteraard nog niet voor morgen zijn, maar ik ben er zeker van dat er een tijd zal komen dat we opnieuw een gewoon leven gaan kunnen leiden. Geloof me of niet, maar ik vind het bijvoorbeeld echt jammer dat we ons interview nu niet meer in dezelfde ruimte kunnen doen. Ik mis zulke sociale interacties enorm, en dit is voor mij allemaal veel te onpersoonlijk. Ik ben een knuffelaar, iemand die haar gesprekspartner aanraakt wanneer ze praat. Ik zou het erg vinden als we zelfs dat niet meer zouden kunnen doen.”

Concerten

Dat Covid-19 de filmindustrie serieus op haar grondvesten heeft doen daveren, valt niet te ontkennen. Gadot: “Natuurlijk komen de streamingplatforms hier als de grote winnaars uit, maar toch blijf ik ervan overtuigd dat de bioscoopsector dit rampjaar te boven zal komen. Zo geven mensen die hun muziek via Spotify of Apple Music beluisteren toch ook nog steeds geld uit om naar concerten te gaan? Het is dus zeker niet allemaal zwart en wit.”

Een film in het midden van een pandemie uitbrengen, is uiteraard geen optimaal scenario. Toch slaagt Gadot er in om ook daar de positieve kant te bekijken: “Ik weet dat ik nu heel melig klinkt, maar het is alsof het universum ‘Wonder Woman’ heeft beschermd. De eerste film kwam in het midden van de hele #MeToo-hetze uit, waardoor ons verhaal over feminisme en girl power nog zo veel krachtiger was. Dat de sequel nu uitkomt in een periode waarin de wereld op zijn kop staat en waarin zoveel mensen hebben afgezien, speelt alleen maar in ons voordeel. Onze boodschap zal door een rotjaar als dit eens zo veel betekenis hebben.”

