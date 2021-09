INTERVIEW. Fanatieke huisvrouwen lichten supermarkten op in ‘Queenpins’

Connie (Kristen Bell) heeft er niet bepaald een leuke periode op zitten. De zoveelste mislukte IVF-behandeling zorgde ervoor dat ze nu op een schuldenberg van meer dan 70.000 dollar zit. De roze babykamer heeft plaats moeten ruimen voor een opslagruimte waar al haar boodschappen netjes in tentoongesteld worden. Van wasmiddel tot inlegkruisjes: alles staat op maat en kleur gesorteerd. Het lijkt wel één grote trofeeënkast, en dat is het ook, want het zijn stuk voor stuk producten die ze dankzij ‘extreme couponing’ voor een fractie van de prijs heeft kunnen kopen. Haar echtgenoot Rick (Joel McHale) vindt het maar niks. Die zegt dat ze door het gemis van de baby de leegte in haar hart probeert op te vullen met spullen die ze niet nodig heeft. Dat ze toch eens een normale job zoekt, zoals iedereen, moppert hij. Dus vinden Connie en haar hartsvriendin JoJo er niets beter op dan hun torenhoge schulden weg te werken door met kortingsbonnen geld te besparen op boodschappen. Dat gaat zo goed dat ze met een ingenieus plan op de proppen komen om door middel van het gebruik van nep-vouchers nóg meer geld in hun zakken te steken. Hun valse coupons verkopen als zoete broodjes en al gauw zijn de vriendinnen maar liefst 40 miljoen dollar rijker. Het gaat goed. Te goed. Het is geen kwestie van of, maar van wanneer ze tegen de lamp zullen lopen…

Hoewel het om één van de grootste coupon-oplichtingszaken in de VS gaat, is het verhaal zowel bij ons als in Amerika zo goed als onbekend. Ook hoofdrolspeelsters Kristen Bell en Kirby Howell-Baptiste hadden nog nooit gehoord van Robin Ramirez, Amiko Fountain en Marilyn Johnson - de ‘real life’ oplichtsters die erin slaagden om miljoenen valse coupons aan nietsvermoedende klanten te verkopen: “We wisten er helemaal niks van af!”, reageert Bell tijdens ons interview via Zoom. “Ik was in shock toen ik na het lezen van het script te horen kreeg dat dit echt gebeurd was. Je zou denken dat deze grote bedrijven het niet zo fijn zouden vinden dat hun naam werd vernoemd in een schandaal waarbij ze voor 40 miljoen dollar werden opgelicht, maar ze wilden meteen meedoen met de film.” In ‘Queenpins’ zie je grote marken als Coca-Cola, Huggies, Palmolive, Fiji Water, Cheetos en Doritos de revue passeren. Hoe de filmmakers er in geslaagd zijn om hen aan boord te krijgen? Dat was volgens Bell blijkbaar heel simpel: “Het was slechts een kwestie van toestemming vragen. Die hebben we ook meteen gekregen. Het is voor merken altijd goed wanneer ze getoond worden, tenzij het uiteraard op een zéér negatieve manier is. Maar er is niets beters dan ‘mond-tot-mond’-reclame. Geen enkel groot merk had er problemen mee dat we hun logo’s voor onze coupons gebruikten. Integendeel zelfs.”