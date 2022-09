INTERVIEW. De heksen uit ‘Hocus Pocus’ zijn terug met een sequel: “De eerste film was eerst een regelrechte flop”

Film Zelfs kans op ‘beste film’: Belgische Oscarinzen­ding ‘Close’ van Lukas Dhont getipt als winnaar

Volgend jaar in maart is het weer zover, dan worden de meest prestigieuze filmprijzen ter wereld uitgereikt: de Oscars. Voorlopig wachten we nog vol spanning op de nominaties, al zou Lukas Dhont (31) ons land wel eens héél trots kunnen maken. ‘The Hollywood Reporter’, al jaren voorspeller van dienst, ziet de film van ‘onze’ regisseur als topkandidaat in verschillende categorieën.

