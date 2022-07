INTERVIEW. Chris Hemsworth over nieuwste ‘Thor’: “Die naaktscène zat eraan te komen, ik sta niet voor niets in de fitness”

FilmTien jaar geleden nog een absolute nobody, vandaag een wereldster die geen introductie meer nodig heeft. Chris Hemsworth (38) is met ‘Thor: Love and Thunder’ al aan zijn vierde titelrol als superheld toe. Wij spraken Chris over zijn prille begin, zijn fitnessregime - “Veel eieren en steak” - en zijn nieuwste bijdrage aan de Marvel-stal. “Het scheelde niet veel of mijn broer had hier gestaan in mijn plaats.”