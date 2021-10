INTERVIEW. Charlize Theron laaiend enthousiast over Matthias Schoenaerts: “Zoveel talent dat het frustrerend is”

FilmHet zijn drukke dagen voor Charlize Theron (46). De Zuid-Afrikaanse actrice is volop bezig met de promotie van haar nieuwste animatieprent ‘The Addams Family 2’, terwijl ze ook nog eens middenin de voorbereidingen van ‘The Old Guard 2’ zit. U weet wel, het vervolg op die succesvolle Netflix-film waar ook ‘onze’ Matthias Schoenaerts in meespeelt. Theron vertelt hoe het soms zelfs ietwat frustrerend kan zijn om tegenover de Antwerpenaar te staan, gewoon omdat hij zó goed is: “Wanneer je met iemand samenwerkt die over zoveel natuurtalent beschikt en bij wie alles altijd zo gemakkelijk verloopt… da’s bijna om boos van te worden!”

Theron is vanaf woensdag te horen in ‘The Addams Family 2’, waarvoor ze opnieuw haar stem verleent aan mater familias Morticia Addams. En dat ging volgens haar al ietsje beter dan de opnames van de eerste film — toen ze Morticia’s stem al moest inspreken nog voor er concrete schetsen van haar bestonden: “De grootste uitdaging was om in eerste instantie een idee te krijgen van hoe ze er uiteindelijk zou uitzien. Wanneer je aan een film als deze werkt, dan duurt het altijd heel lang om de scènes geanimeerd te krijgen. De stemmen worden ingesproken nog voordat ze aan de animatie beginnen. Op die manier kunnen ze eerst jouw stem gebruiken om er dan pas de juiste bewegingen bij te zetten. Voor een stemacteur is dat heel vreemd, want hoe spreek je iets in wanneer je niet eens weet of je personage zit, loopt of met haar haren aan het spelen is? Zulke details zijn voor een actrice belangrijk.”

Dat het nu wat gesmeerder liep, komt volgens Theron omdat ze nu weet hoe haar personage eruitziet, maar ook omdat de stemmencast grotendeels dezelfde is gebleven: “Het was deze keer een stuk gemakkelijker omdat iedereen elkaar al kende en we allemaal wisten wat we konden verwachten. Het voelde allemaal niet meer zo vreemd aan. Bij de eerste film had ik echt geen idee... Zo wist ik bijvoorbeeld niet zeker of ik nu juist te veel of te weinig deed met mijn stem.” En of Theron plezier beleeft in de opnamestudio: “Ik vind het heerlijk dat Morticia’s humor zo droog is! Ze kijkt van niks op. Morticia is iemand die over de meest macabere dingen kan praten en dat dan op zo’n droge manier doet waardoor het grappig is.”

De release van ‘Addams Family 2’ werd niet zomaar ‘toevallig’ voor oktober gepland. In de VS is het spooky season namelijk volop in gang, en daar ontkomt ook Theron niet aan. Over vier dagen vieren haar kinderen Jackson en August uitgebreid Halloween, en daar kijkt ook de actrice al reikhalzend naar uit: “Mijn kinderen zijn dol op Halloween, en dankzij hen ben ik nu ook veel meer van Halloween gaan houden. Ik was nochtans nooit echt een Halloween-persoon, omdat dat in Zuid-Afrika niet gevierd wordt. Het is dus pas sinds ik kinderen heb gekregen echt leuk geworden. Halloween is veruit hun favoriete dag van het jaar, en ze beginnen al maanden op voorhand te plannen wat ze die dag willen dragen. Ze veranderen voortdurend van gedacht, waardoor ze uiteindelijk met een heleboel verschillende kostuums thuiskomen. Het is dankzij mijn kinderen dat Halloween zo fijn is geworden.”

‘The Old Guard 2'

Eenmaal Halloween achter de rug is, stort Theron zich opnieuw volledig op de voorbereidingen van ‘The Old Guard 2’. Volgens de actrice, die ook producente is van de film, ligt het script al een tijdje klaar en zullen de opnames begin 2022 van start gaan. Ook Matthias Schoenaerts zal opnieuw van de partij zijn. Over Schoenaerts zal je Theron niet snel een slecht woord horen zeggen, want volgens haar is hij één van de beste acteurs van zijn generatie: “Matthias beschikt over ongelooflijk veel acteertalent. Wanneer je met iemand samenwerkt die over zoveel natuurtalent beschikt en bij wie alles altijd zo gemakkelijk verloopt… da’s om bijna boos van te worden! Zó goed is hij. (lacht) Matthias is iemand die ontzettend hard werkt en die heel diep gaat wanneer hij aan het acteren is. Ik heb dan ook enorm veel bewondering voor hem.

‘The Addams Family 2’ draait vanaf vandaag in de Belgische bioscoopzalen.

