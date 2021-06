INTERVIEW. Anthony Hopkins: “Een tip voor jonge collega’s? Leer je teksten van buiten!”

Als debuterend regisseur uit Frankrijk meteen Anthony Hopkins willen strikken voor de hoofdrol in je eerste film, je moet het maar durven. Niet dat Florian Zeller een complete beginner was, natuurlijk. In 2012 maakte hij al indruk met zijn toneelstuk ‘Le père’, over een tachtiger die worstelt met dementie. Toen hij het stuk schreef, was Zeller zelf nauwelijks de 30 gepasseerd, maar toch had hij al ervaring zat met het onderwerp, vertelt hij aan De Morgen: “Ik ben opgevoed door mijn grootmoeder. Toen ik 15 was, begon zij te dementeren. Ik wist dus heel goed hoe het was om zo’n aftakelingsproces door te maken.”