INTERVIEW. “Acteren op lsd zou ik niemand aanraden”: Viggo Mortensen maakt regiedebuut met ‘Falling’

Film Vin Diesel noemt negende ‘Fast & Fu­rious’-film eerbetoon aan overleden Paul Walker: “Elke dag op de set moest ik aan hem denken”

13 juli Fans van ultrasnelle glimmende bolides en in het rond vliegend testosteron kunnen vanaf morgen opnieuw aan hun trekken komen in de cinemazalen. Dan gaat de negende episode in de ‘Fast & Furious’-saga in première. VTM Nieuws-journaliste Aagje Vanthomme had naar aanleiding van de release een uitgebreide babbel met hoofdrolspeler Vin Diesel (53) en de andere castleden.