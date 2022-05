Internationale pers lovend over ‘Close’ van Lukas Dhont: “Grote kanshebber om de Gouden Palm te winnen”

“De reacties zijn overweldigend”, zegt acteur Kevin Janssens (42), die ook een rol heeft in de prent. “Ik kan het eigenlijk niet bevatten, dat was echt een heel intens moment. Enorm hartverwarmend.” “Het is een film waarvoor ik echt ben gaan graven, diep vanbinnen, om gevoelens te proberen portretteren die persoonlijk en hopelijk ook universeel zijn”, vult Dhont aan. “Het voelde heel kwetsbaar om die film in Cannes te tonen met al die mensen erbij. Ik was enorm zenuwachtig. En dan doet het natuurlijk enorm veel deugd als iedereen daar zo positief op reageert.”

‘Close’ volgt de dertienjarige Léo en Rémi (Eden Dambrine en Gustave De Waele), die vrienden zijn zolang ze zich kunnen herinneren, tot een ondenkbare gebeurtenis hen scheidt. Een verhaallijn die ook bij de internationale pers in de smaak valt. “Het plot is hartverscheurend, maar emotioneel erg rijk. Dit zal de carrière van Dhont naar nog hogere niveaus tillen”, schrijft The Hollywood Reporter bijvoorbeeld. Ook het acteertalent van Dambrine valt de recensent op. “Een fotogenieke jongen, die een dijk van een prestatie neerzet. Een heus natuurtalent. Zijn tegenspeler Gustave De Waele doet het trouwens eveneens bijzonder goed”, klinkt het.

Ook Deadline is lovend. “Dit is zonder twijfel een van de sterkste films die in de running is om de Gouden Palm te winnen”, schrijft de website. Variety noemt ‘Close’ dan weer “een prachtig intiem en erg puur portret van de vriendschap tussen twee tienerjongens, tot een onverwachte wending de betovering verbreekt”. “De eerste helft is subtiel en gevoelig, de tweede hartverscheurend. Dhont slaagt er opnieuw in om een rake observatie te maken van het alledaagse leven, door z'n personages gewoon te laten zijn in plaats van te focussen op ellenlange dialogen.” Al ziet het magazine ook nog ruimte voor verbetering: “Dhont lijkt op sommige vlakken nog wat onvolwassen en de dramatische plotwending oogt een beetje als een makkelijke oplossing. Dit is nog geen meesterwerk, maar het komt wel dicht in de buurt.”