Internationale documentaire over rolstoelatlete Marieke Vervoort komt er dan toch nog aan

FilmEr is al een tijdje sprake van een documentaire over het leven van Marieke Vervoort, de rolstoelatlete die in oktober 2019 op 40-jarige leeftijd overleden is, maar nu komt er eindelijk schot in de zaak. De film ‘The Death and Life of Marieke Vervoort’ zou bovendien al volledig opgenomen zijn. Dat staat te lezen op de website van het project.

In 2017 werd er voor het eerst iets geschreven over de documentaire. “Een Amerikaanse ploeg filmt me inderdaad regelmatig”, bevestigde Marieke destijds zelf. “Ze zien het groots, maar de financiering is nog niet helemaal rond. Het stukje dat ik al gezien heb, is - hoe zal ik het zeggen - heel speciaal.” Normaal gezien werd het eindresultaat in 2018 al in verwacht, maar het project heeft dus heel wat vertraging opgelopen.

Het is Pola Rapaport die zichzelf de regisseur van de film mag noemen en de vrouw is zeker geen onbekende in het wereldje. Eerder regisseerde ze al een documentaire over de Roemeense turnster Nadia Comaneci. Daarnaast werkt ook de Vlaming Mark Daems mee als producent. Door de Belgische link zou de documentaire over het leven van de atlete ook 30.000 euro productiesteun van het Vlaams Audiovisueel Fonds gekregen hebben. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Details over ‘The Death and Life of Marieke Vervoort’ zijn voorlopig nog schaars. Waar en wanneer de film te zien zal zijn, is ook nog niet geweten. Wel staat er op de website van Rapaport te lezen, dat de film in 2020 werd afgewerkt. Daarnaast kan je er al een eerste teaser bekijken.

LEES OOK: