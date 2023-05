IN BEELD. Zwangere Kato en K3-zangeres Julia zonder pijn op filmpremière ‘The Little Mermaid’

filmMaandagavond vormde de Bourlaschouwburg in Antwerpen het decor voor de Belgische première van ‘The Little Mermaid’. De Disney-klassieker met zeemeermin Ariël en zeeheks Ursula uit 1989 kreeg een live-actionremake met Halle Bailey en Melissa McCarthy in de hoofdrol. Heel wat BV’s doken met veel plezier nog eens in dit betoverend verhaal.

‘The Little Mermaid’ vertelt het verhaal van Ariel, een mooie en pittige jonge zeemeermin die houdt van avontuur. Ariël, de jongste en meest rebelse dochter van koning Triton, droomt ervan de mensenwereld te ontdekken. Tijdens een bezoek aan de oppervlakte wordt ze verliefd op de knappe prins Eric. Hoewel het voor zeemeerminnen verboden is om in contact te komen met mensen, volgt Ariël haar hart. Ze sluit een deal met de kwade zeeheks Ursula die haar de kans biedt om te proeven van het leven op het land. Maar daardoor komt haar leven - en de kroon van haar vader - in gevaar.

Halle Bailey vertolkt de rol van zeemeermin Ariël. De actrice heeft, in tegenstelling tot de haar personage uit 1989, een donkere huidskleur en dat leverde Disney zowel lof als kritiek op. Velen prezen de beslissing om meer diversiteit te tonen in films en zwarte kindjes barstten uit in tranen van geluk én herkenning, maar anderen waren helemaal niet gediend met deze keuze. De komische actrice Melissa McCarthy kruipt dan weer in de rol van de gemene zeeheks Ursula en ziet zo haar grote droom eindelijk in vervulling komen. Javier Bardem en Jonah Hauer-King geven respectievelijk gestalte aan koning Triton en prins Erik.

‘The Little Mermaid’ is vanaf woensdag 24 mei te zien in de bioscoop.

Kato en Tom van The Starlings poseren met hun drietjes, want het koppel is zwanger van hun eerste kindje. “Alles loopt perfect”, zegt Kato “Ik ben niet misselijk en geniet volop van het nieuw leven in mijn buik.” Voor wanneer de bevalling uitgerekend is, willen ze niet vertellen. “Maar we blijven zo lang mogelijk optreden.”

Zangeres Julia Boschman wordt op handen gedragen door haar gezelschap. En in tegenstelling tot de K3-show afgelopen weekend viel ze niet op de grond. “Het was schrikken, maar ik heb er enkel een kleine blauwe plek aan overgehouden. En die doet geen pijn.” Ze verwijt ook de dansers niet. “Die konden er niets aan doen, ik nam wellicht iets te veel vaart.”

“Ik kan me niet voorstellen dat ik, net als Ariël, ooit mijn stem zou afgeven”, aldus K3-zangeres Marthe De Pillecyn die is opgegroeid met ‘The Little Mermaid’.

Véronique De Kock kwam kijken met haar jongste zoon Maximilien. “De film heeft een mooie moraal: je ziel nooit verkopen.”

Voormalig Miss België Celine Van Ouytsel 2020 speelde vroeger vaak een zeemeermin in het zwembad.

Voor Brecht van Blind Getrouwd is ‘De Kleine Zeemeermin’ pure jeugdsentiment. “Elk weekend keek ik er wel naar en krab Sebastiaan was mijn favoriet personage.” Over de breuk met Dziubi en zijn huidig liefdesleven wilde hij niets vertellen.

Shania, de dochter van Kelly Pfaff en Sam Gooris keek reikhalzend uit naar ‘The Little Mermaid’.

Actrice Jennifer Heylen verscheen in een blauwe outfit op de blauwe loper. “Ik verwacht dat de film nog mooier wordt dan de tekenfilm en van hoofdrolspeelster Halle Bailey ben ik grote fan.”

Gilles Van Bouwel en Issabel De Fré namen in 2016 samen deel aan De Mol en wonen al enkele jaren samen. “Isa is fan van Ursala en zingt ‘s nachts de song van de zeeheks uit de film", verklapt Gilles.

Juan Gerlo nam zijn vriendin Luka mee naar de première.

“Ooit heb ik de eer gehad om Ariël te mogen spelen in een musical en dat mijn coolste rol ooit”, zegt actrice Ianthe Tavernier aan de zijde van collega Nicoline Hummel.

“Ik ben totaal geen waterrat, want ik kan niet zwemmen", zegt ‘Dertigers’-acteur Issam Dakka met naast zich zijn vrouw Soraya.

Grace, de winnares van The Voice van Vlaanderen 2021, was ook van de partij.

“Vroeger kamde ik mijn haar ook met een vork”, zegt blogster Yentl Keuppens aan de zijde van goede vriendin Sofie.

