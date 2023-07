IN BEELD. Van prinses Delphine (en haar dochter) tot Julie Vermeire: iedereen in het roze op ‘Barbie’- filmpremière

film‘Come on Barbie, let’s go party!’ Dinsdagavond vond in White Cinema Docks in Brussel de Belgische première plaats van de gloednieuwe Barbie-film. Zonder hoofdrolspelers Margot Robbie en Ryan Gosling, maar wel met een heleboel bekend en schoon volk van bij ons. Uitgedost in - hoe kan het ook anders - een glamoureuze roze outfit doken zij in de vrolijke (en heel roze) wereld van Barbie en Ken. En wat blijkt? ‘Life in plastic is fantastic!’.