IN BEELD. Uitgeregende BV's op première documentaire ‘Onze Natuur’

‘Onze Natuur, De Film’ is een ambitieuze natuurdocumentaire over de wondere wereld van onze natuur in onze achtertuin. In al zijn glorie. Prachtige verhalen over bekende en onbekende dieren, waarmee je op het grote scherm oog in oog komt te staan, die verwondering opwekken en de liefde en het respect voor onze natuur vergroten. Dit is het verhaal van de overwinnaars, de opportunisten, de uitvreters, de vechters, de slimmeriken, de bazen. Maar ook dat van de verliezers, de soorten die we over een paar jaar misschien niet meer tegenkomen... Survival of the fittest, in zijn meest wrede en fascinerende vorm, in een land waar op het eerste zicht geen ruimte lijkt te zijn voor die wilde natuur. Deze familiefilm wil ons doen verwonderen en fier te leren zijn op al dat moois om ons heen.