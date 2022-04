IN BEELD. Stuntwerk op de set van ‘Zonen van Van As’: “Da’s eruit gaan met een knal”

Film Opnames gestart van nieuwe Vlaamse horrorfilm 'FOMO’ over influen­cers

‘FOMO’, ofwel Fear Of Missing Out, wie heeft er tegenwoordig nog niet van gehoord? In een maatschappij waar alles in een flits wordt vastgelegd en gedeeld op sociale media, kan je er al wel eens last van hebben. Met die insteek gingen ze bij Borgerhoff & Lamberigts aan de slag om een nieuw filmproject te ontwikkelen. De nieuwe Vlaamse horrorfilm en Streamz Original zal vanaf 29 juni 2022 te zien zijn in de bioscoop en dit najaar op Streamz.

16 maart