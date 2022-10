IN BEELD. “Nu al legendarisch”: Bekend Vlaanderen trok massaal naar de indrukwekkende ‘Zillion’-première

Showbits Matteo Simoni en Charlotte Timmers graatmager in naaktscè­nes ‘Zillion’: “Meer dan 10 kilo afgevallen, dat moest”

De beruchtste discotheek van Vlaanderen hebben Matteo Simoni en Charlotte Timmers nooit van binnen gezien, daarvoor zijn ze nog te jong. Maar ze schitteren nu wel in de nieuwe film ‘Zillion’. “Als de club nu nog zou bestaan, zou ik er elke week staan”, aldus Matteo. Voor z’n rol als pornokoning Dennis Black Magic viel hij ettelijke kilo’s af. En dat is duidelijk te merken in de full frontal naaktscènes. Ook Charlotte gaat volledig uit de kleren. “Ik heb mijn grens al jaren geleden verlegd, maar nu is het toch nog wel een stapje verder”, biecht ze op. Het resultaat zie je vanaf volgende week in de bioscoop. Een gesprek met de twee acteurs nu al in Showbits.

20 oktober