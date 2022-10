IN BEELD. Nieuwe liefde voor Fabrizio en zwangere vriendin Mathias Coppens op première Rebel

Film Adil en Bilall willen met 'Rebel' hun verdriet wegspoelen: “Toen het nieuws over 'Batgirl' kwam, ben ik met Will Smith gaan praten”

Hoe hard het verdriet om ‘Batgirl’ nasnijdt, nog dieper kerft hun nieuwste ‘Rebel’ onder uw vel. Een meesterlijk antwoord op hoe Adil & Bilall de terreuraanslagen door IS beleefden. “Heel de moslimgemeenschap stond in een slecht daglicht, terwijl wij daar níks mee te maken hadden.” ‘Rebel’ is hun persoonlijkste film ooit, en mocht zelfs al Amerikaanse felicitaties ontvangen. “Onze Hollywooddroom is allesbehalve kapot, we gaan gewoon iets meer waakzaam zijn.”

30 september