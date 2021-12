IN BEELD. Matteo Simoni is verrassende gast op première van W817-film ‘8ERAF!’

Tijd om te babbelen had Matteo - die pas op het laatste nippertje toekwam - niet meer, maar dat hij ging genieten met zijn echtgenote (die niet mee op de foto ging, red.)? Daar liet hij geen twijfel over bestaan. Terecht ook, want het verhaal van ‘8ERAF!’ belooft veel goeds over de oude vrienden, die elkaar na hun studies uit het oog verloren. Ze volgden elk hun dromen en passies en staan op een kantelpunt in hun leven. Op een dag ontvangen ze een videoboodschap van tech geek Carlo (Jenne Decleir). Hij nodigt zijn oude kotgenoten uit op zijn huwelijksfeest. Tijdens een zeer geanimeerd weekend ontdekken Steve (Govert Deploige), Birgit (Kadèr Gürbüz), Zoë (Britt van der Borght), Tom (Danny Timmermans) en Jasmijn (Aagje Dom) dat er in al die jaren veel - en weinig - veranderd is. Maar waar is Akke (Aron Wade)? En wat is Carlo eigenlijk echt van plan? Net als Matteo wilden ook deze BV’s graag weten of ‘iep’ nog steeds hét Akke-woord bij uitstek is...