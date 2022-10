IN BEELD. Lukas Dhont schittert aan zijde van partner Davy Parmentier op opening Film Festival Gent

Vier jaar geleden mocht hij z’n debuutprent ‘Girl’ voorstellen in Gent, en nu deed Lukas Dhont dat trucje nog eens over met z’n tweede film. ‘Close’ - een verhaal over de bijzondere, maar ook tragische vriendschap tussen twee tienerjongens - was in Cannes na de screening goed voor een staande ovatie, en ook in Oost-Vlaanderen was het enthousiasme groot. Zo groot zelfs, dat de organisatie de genodigden letterlijk in de bloemetjes zette op de rode loper...