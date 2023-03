IN BEELD. Lauren Versnick schittert met nieuw kapsel op de première van Streamz-reeks ‘Déjà Vu’

Het tweede seizoen van ‘Déjà Vu - Alles is Voorbestemd’ pakt vanaf 7 april op Streamz uit met een volledig andere cast dan in het eerste seizoen, en vertelt meteen ook een ander verhaal. De enige gelijkenis: tijdreizen naar het verleden. Professionele celliste Eva (Lauren Versnick) schuift haar droom om een rijke carrière uit te bouwen in Londen aan de kant voor die van haar vriend Halim (Yassine Oauich) en haar broer (Vincent Van Sande). De twee stampen een advocatenkantoor uit de grond en kunnen wel wat hulp gebruiken. Maar helaas gaat dat ten koste van Halims relatie met Eva. Wanneer zij hem verlaat, heeft het leven geen zin meer. Terugkeren in de tijd lijkt in zijn ogen te helpen, maar blijkt al snel grote gevolgen te hebben...

Voor Lauren Versnick (28) is de rol van celliste Eva haar eerste hoofdrol. In twee maanden tijd leerde ze zonder enige muzikale achtergrond cello spelen. “Ik ben echt all the way gegaan”, vertelt ze met gekortwiekte haren in een outfit van ontwerper Natan - uitgekozen door Tom Eerebout, de stylist van Lady Gaga. “Maar af en toe knetterde het wel in mijn bovenkamer (lachje).” Lauren stoomde zich klaar op de rol in Los Angeles, waar ze acteerlessen nam. “Ik heb de rol van Eva zo dicht mogelijk bij mezelf gehouden.” Papa Geert Versnick (66) is meer dan trots op de eerste hoofdrol van zijn dochter. “Ik zag dat acteertalent al toen ze nog maar een kind was”, zegt hij. “Lauren is altijd zeer mondig en creatief geweest. De broer van mijn vader was vroeger trouwens ook acteur, dus ergens zit dat talent wel in de familie.”