IN BEELD. Lady Gaga brengt Harley Quinn tot leven op de set van de nieuwste ‘Joker’-film

“We zijn al winnaars”: regisseur Lukas Dhondt en zijn gezelschap vertrekken richting Oscars

Regisseur Lukas Dhont en zijn gezelschap zijn vertrokken richting de champagnekleurige loper van de Oscars. Ze werden opgehaald aan hun hotel. Daar had de regisseur van ‘Close’ nog enkele bemoedigende woorden voor zijn team. “Wat er ook gebeurt, we zullen stralen”, vertelt Dhont. Binnen enkele uren weten we of de film ‘Close’ de Oscar voor ‘beste buitenlandse film’ in de wacht sleept.