IN BEELD. Klaasje Meijer is terug uit Hollywood en meteen te gast op Vlaamse première ‘Guardians of the Galaxy Vol.3'

filmNa de Europese première in Disneyland Paris vond in Kinepolis Brussel de Belgische première plaats van de gloednieuwe Marvel-superheldenfilm ‘Guardians of the Galaxy Volume 3'. Zonder Hollywoodsterren Chris Pratt en Zoe Saldana op de rode loper, maar wel een heleboel bekend volk van bij ons.

In ‘Guardians of the Galaxy Vol.3' vestigt onze geliefde groep buitenbeentjes zich op Knowhere. Het duurt echter niet lang voordat hun levens op hun kop worden gezet door gebeurtenissen uit Rocket’s turbulente verleden. Peter Quill, die nog steeds aan het bekomen is van het verlies van Gamora, moet zijn team verzamelen voor een gevaarlijke missie om Rocket’s leven te redden. Indien deze missie niet succesvol wordt volbracht, kan dat mogelijk leiden tot het einde van de Guardians zoals we ze kennen.

Chris Pratt keert in deze film uiteraard terug als superheld Star-Lord. Zijn geliefde Gamora, de dochter van Thanos, wordt vertolkt door Zoë Saldana die vorig jaar nog schitterde in ‘Avatar: The Way of Water’. Voorts zien we Dave Bautista aan het werk als Drax, Karen Gillan als Nebula, Sylvester Stallone als Stakar Ogord en Pom Klementieff als Mantis. Bradley Cooper en Vin Diesel lenen hun stemmen aan wasbeer Rocket en de pratende boom Groot. De slechterik van dienst, Adam Warlock, wordt gespeeld door Will Poulter.

‘Guardians of the Galaxy vol. 3’ is het slotstuk in de trilogie rond een groep superhelden die het universum wil redden. Het is - onverwachts - één van de meest succesvolle franchises binnen Marvel geworden. De twee vorige films, uit 2014 en 2017, brachten maar liefst 773 en 863 miljoen dollar op. James Gunn schreef en regisseerde de drie ‘Guardians’-films.

‘Guardians of the Galaxy Vol. 3' is vanaf woensdag 3 mei te zien in de bioscoop.

Klaasje Meijer is net terug van een maandje Hollywood waar ze acteerlessen heeft gevolgd aan een prestigieuze school. “Het was heel leerrijk en ik heb ontzettend veel interessante mensen ontmoet”, zegt de blondine die kwam kijken met vriendin Annika. “Maar het is nu niet meteen het plan om naar Amerika te verhuizen en daar in films mee te spelen.”

Volledig scherm Klaasje Meijer en vriendin Annika © Kristof Ghyselinck

Als er superhelden aan te pas komen, dan is Sieg De Doncker er graag bij.

Volledig scherm Sieg De Doncker © Kristof Ghyselinck

“Als ik aan ‘Guardians of the Galaxy denk, dan verwacht ik veel humor, actie en special effectes”, zegt Thuis-acteur Yemi Oduwale aan de zijde van Gijs, een vriend. “De ideale ingrediënten voor een goede film.”

Volledig scherm Yemi Oduwale en vriend Gijs © Kristof Ghyselinck

“Ik ben heel blij dat Gamora opnieuw meespeelt in deze film, want Zoe Saldana is één van mijn favoriete actrices”, klinkt het bij Gilles Van Bouwel die op stap was met kameraad Pierre.

Volledig scherm Gilles Van Bouwel en vriend Pierre © Kristof Ghyselinck

“Het is dan wel de laatste ‘Guardians of the Galaxy’-film, maar in het Marvel-universum weet je nooit”, vertelt Kenji Gooris die deze zomer voor een nieuw seizoen van Expeditie Gooris met het gezin naar Japan trekt.

Volledig scherm Kenji Gooris © Kristof Ghyselinck

Ook Temptation Island-verleider Joshua Feytons was op de première van ‘Guardians of the Galaxy Volume 3'. “Groot is mijn favoriet figuur. Hij zegt niet veel, maar toch steekt hij veel emoties in zijn spreken.” Joshua zou ook graag eens naar de ruimte reizen en wie weet ontmoet hij daar zijn droomvrouw. “Maar ik ben volop aan het daten en dat is ook leuk.”

Volledig scherm Joshua Feytons © Kristof Ghyselinck

Zoë Van Gastel nam haar man Domien mee voor een geweldige missie in de ruimte.

Volledig scherm Zoë Van Gastel en Domien © Kristof Ghyselinck

TikTok-ster Stien Edlund zakte af naar Brussel met haar vriend Simon.

Volledig scherm Stien Edlund en vriend Simon © Kristof Ghyselinck

Ook Steffi Mercie en haar vriend Gerben wilden deze filmpremière niet missen.

Volledig scherm Steffi Mercie en vriend Gerben © Kristof Ghyselinck

Als grote Marvel-fans keken Nordin De Moor en Helle Vanderheyden reikhalzend uit naar ‘Guardians of the Galaxy Volume 3.’

Volledig scherm Nordin De Moor en Helle Vanderheyden © Kristof Ghyselinck