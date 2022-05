IN BEELD. Julie en Jacques Vermeire samen met enkele wereldsterren in Cannes voor de première van ‘Elvis’

FilmOp woensdag vond de wereldpremière van ‘Elvis’ plaats in Cannes en die première ging alvast niet onopgemerkt voorbij. Op de rode loper waren heel wat bekende gezichten te zien. Tom Hanks en Austin Butler, die zelf meespelen in de film, waren van de partij. Daarnaast was er ook bekend volk uit eigen land aanwezig. Zo werden Jacques Vermeire en zijn dochter Julie gespot op de rode loper.

Ook Olivia DeJonge, die de rol van Priscilla Presley speelt, was aanwezig op de wereldpremière van ‘Elvis’. Zij kreeg verder ook nog het gezelschap van regisseur Baz Luhrmann. Onder de genodigden zagen we verder ook nog Shakira, Rebecca Hall, Winnie Harlow, Sharon Stone, Måneskin en Kylie Minogue terug op de rode loper. Na de film was het tijd voor een afterparty met optredens van Italiaanse rockgroep Måneskin en DJ-sensatie Diplo.

Jacques en Julie Vermeire zijn alvast enthousiast over de film. “Wat een avond! Deze film heeft mij werkelijk omvergeblazen. De beelden, de muziek, de acteerprestaties. Voor deze film moet je echt naar de bioscoop gaan”, aldus Julie Vermeire. En ook Jacques Vermeire zelf is enthousiast. “Baz Luhrmann is er werkelijk in geslaagd om met veel liefde voor Elvis een prachtige film te maken. Wat kan Austin Butler acteren. Een ontdekking!”

Opgenomen in het ziekenhuis

‘Elvis’ verkent het leven en de muziek van Elvis Presley (Austin Butler), en vertrekt vanuit het perspectief van zijn gecompliceerde relatie met zijn mysterieuze manager kolonel Tom Parker (Hanks). Het verhaal beschrijft de complexe dynamiek tussen Presley en Parker, van Presley’s doorbraak tot aan zijn status als ongekende superster, tegen de achtergrond van het veranderende culturele landschap in Amerika. Centraal in die reis staat één van de belangrijkste en invloedrijkste mensen in het leven van Elvis: Priscilla Presley (Olivia DeJonge).

Austin Butler, die de rol van Elvis vertolkt, zal de opnames van de film alvast niet snel vergeten. Meteen na de laatste draaidag werd de acteur namelijk afgevoerd naar het ziekenhuis. In een interview met ‘GQ Magazine’ vertelt Butler dat hij plots gigantisch veel buikpijn had. “Het was alsof mijn hele lichaam er gewoon mee ophield.” Hij vervolgt: “Ik werd wakker om vier uur in de ochtend met aanhoudende pijn. Ik ben dan naar het ziekenhuis gebracht, want het leek alsof mijn lichaam gewoon volledig was uitgeput.” Uiteindelijk bleek het gelukkig vals alarm te zien. Butler mocht al snel het ziekenhuis verlaten. Al kreeg hij wel platte rust voorgeschreven.

‘Elvis’ is bij ons te zien vanaf 22 juni.

