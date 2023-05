IN BEELD. Johnny Depp in tranen bij staande ovatie voor nieuwe film in Cannes

FILM Fans van ‘The Little Mermaid’ weer niet te spreken over li­ve-actionfilm: “Is dít Botje?”

Er is al veel inkt gevloeid over de live actionfilm van ‘The Little Mermaid’, en na de lancering van de nieuwe filmposters, zijn fans niet onder de indruk. Het personage van Flounder - Botje in de Nederlandse versie ‘De Kleine Zeemeermin’ - ziet er heel anders uit dan in de oorspronkelijke Disney-film uit 1989.