IN BEELD. BV's duiken onderwereld in op filmpremière van ‘Nachtwacht’

“We zijn heel blij en trots dat er dan toch een première is van onze nieuwste film”, klinkt het bij de cast. “Al zijn er door de coronamaatregelen natuurlijk heel wat beperkingen. We kunnen enkel op afstand op de foto met de kinderen en handjes schudden zit er niet in. Op sommige gezichten zagen we best wel de teleurstelling. Maar wij vinden dit ook heel jammer. Laat ons hopen dat er bij onze vierde film geen corona meer is (lachje). Al zijn er voorlopig geen plannen in die richting. Ook nieuwe tv-afleveringen staan er momenteel niet op de agenda. Wel hebben we een tweede album, ‘Zwijgen is Goud’, uit en er is onze show ‘Het Vampierenbal’ waarmee we door Vlaanderen toeren.”

Want voor wie er aan twijfelt: na zes jaar is ‘Nachtwacht’ nog steeds heel populair bij het publiek. “Niet alleen prikkelt het de fantasie van de kindjes, maar het is ook tijdloos en je raakt nooit uitverteld”, gaan Gio, Céline en Louis verder. “Als het aan ons ligt, dan gaan we met veel plezier nog jaren door.”

In de derde Nachtwacht-film staat deze keer de weerwolf centraal. Vlad (Louis Thyssen), Keelin (Céline Verbeeck) en Wilko (Gio Kemper) komen terecht in het rijk der weerwolven. Hier heeft Wilko’s vader, Lupino, de wilde weerwolfclans in vrede verenigd. Samen met Wilko’s zus Rhea wil hij de weerwolven de moderne tijd inleiden. Er wordt echter tegen hem samengespannen door enkelen die juist terug willen naar het recht van de sterkste. Tijdens een duister offerritueel creëren zij de Bloedmaan, een eeuwige zonsverduistering die de weerwolven woest en wild maakt.

Ook doen er enkele gastacteurs mee in deze film. Eén van hen is Guga Baùl. Hij speelt weerwolf Bardal - de oom van weerwolf. “Heel die transformatie met pruik, wenkbrauwen, tanden, vingers, ... duurde al snel twee à drie uur, maar ik vond het een ontzettend fijne ervaring”, zegt hij. “En ik begrijp zeker waarom Nachtwacht een hype is. Alleen mijn zonen zijn er nog geen fan van. Hun vriendjes wel (lachje). Maar in de huid kruipen van een typetje: het smaakt naar meer. Ik ben volop aan het brainstormen om een vervolg te kunnen maken op Tegen De Sterren Op.” Actrice Nora Gharib vertolkt dan weer de rol van weerwolf Rhea, maar zij was niet aanwezig op de rode loper. En de reden is heel simpel: Nora staat vanavond op de dansvloer van Dancing With The Stars en had generale repetitie.

‘Nachtwacht - De Dag van de Bloedmaan’ speelt vanaf 15 december in de bioscoop.

Bekijk hier de beelden van tijdens de voorstelling:

