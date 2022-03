IN BEELD. Bekend Vlaanderen keurt ‘The Batman’ tijdens avant-première-avond

Film Aanwezigen op de Oscars moeten niét gevacci­neerd zijn

Volgens The Hollywood Reporter zouden aanwezigen op de uitreiking van de Oscars op 27 maart niet gevaccineerd hoeven te zijn om binnen te mogen. De organisatie verwacht enkel dat aanwezigen een negatieve PCR-test of een negatieve zelftest kunnen voorleggen op de dag van het evenement. Daarmee zijn de Oscars veel minder streng dan de SAG Awards die later deze maand doorgaan. Opvallend detail: medewerkers van de Oscars moeten wél verplicht gevaccineerd zijn.

