IN BEELD. Adil en Bilall veroveren Gentse ‘Grond’

Film‘Grond’, de nieuwste fictiereeks van Play4, werd vanavond al deels vertoond op de 48ste editie van Film Festival Gent. Speciaal voor de gelegenheid was ook regisseursduo Adil El Arbi (33) en Bilall Fallah (35) van de partij. “We waren in Engeland, maar onze eigen première wilden we voor geen geld missen”, lachen ze.

‘Grond’ vertelt het verhaal van Ishmael – Smile voor de vrienden – die dé oplossing voor een groot probleem in de moslimwereld heeft gevonden. Namelijk, waar wordt een moslim die in België het loodje legt begraven? Hier of in het land van herkomst? “Amaaaaai, ge kunt niet geloven hoeveel stress we nu hebben. We hebben echt géén idee hoe het publiek gaat reageren”, klinkt het bij de Hollywoodboys. “We kozen voor een mix van actie, humor en filosofie. Hopelijk valt die combinatie in goede aarde. Allez ja, grond. (lacht)”

Adil en Bilall moesten wel een extra effortke doen om de première van hun geesteskind bij te wonen. “Wij waren in Engeland, maar onze eigen première wilden we voor geen geld missen”, klinkt het. “Het was iets minder ver dan Amerika, maar we hebben wel gereisd om hier te geraken. (lacht)”

Vanaf 26 oktober is ‘Grond’ iedere dinsdag te bekijken op Play4. In de rest van de wereld zal de serie later op Netflix in première gaan. Naast Adil en Bilall heeft ook Mathieu Mortelmans - gekend van z’n werk voor ‘Unité 42', ‘Gent West’ en ‘Vermist - mee geregisseerd.

Volledig scherm Jelle De Beule en partner Sylvia Van Driessche. © Kristof Ghyselinck

Volledig scherm Jonas Geirnaert en zijn vriendin Julie Mahieu. © Kristof Ghyselinck

Volledig scherm Adil en Bilall © Kristof Ghyselinck

Volledig scherm Actrice Jennifer Heylen. © Kristof Ghyselinck

Volledig scherm Regisseur/scenarist Jan Eelen en zijn zoon Billy. © Kristof Ghyselinck

Volledig scherm Presentatrice Katja Retsin. © Kristof Ghyselinck

Volledig scherm DJ Faisal en zijn partner Emilie. © Kristof Ghyselinck

Volledig scherm ‘Thuis’-acteur Christophe Haddad. © Kristof Ghyselinck

LEES OOK