IN BEELD. 100 dagen Hollywoodstaking: deze filmsterren kwamen al mee op straat

Film Naast lovende reacties krijgt nieuwe ‘Bar­bie’-film ook veel kritiek: “De film is als het ware tegen mannen”

In de Verenigde Staten brak ‘Barbie’ meteen een box-officerecord in zijn openingsweekend en ook in ons land is de film met 180.000 bezoekers in zes dagen tijd ontzettend populair. Al is er online ook enige heisa ontstaan. Zo omschrijven enkele filmfanaten ‘Barbie’ als “pure mannenhaat”. “Elk mannelijk personage is ofwel een idioot, een onverdraagzame kwezel of een trieste, nogal zielige, verliezer.”