"Ik wil Diana niet spelen, ik wil haar zíjn": Kristen Stewart vertolkt betreurde prinses in biopic ‘Spencer’

Even terug naar 2008: 'Twilight'-acteurs Kristen Stewart en Robert Pattinson waren zowat het hotste item in Hollywood, terwijl de acteurs daar zelf heel wat minder enthousiast over waren. Hun relatie werd jarenlang geheim gehouden, tot Stewart in 2011 aan het Amerikaanse maandblad 'GQ' per ongeluk bevestigde wat iedereen al wist. Stewart liet achteraf optekenen dat het niet haar gewoonte is om met details over haar privéleven naar buiten te treden: "Moest ik ooit kinderen krijgen, dan zal ik dat nieuws nooit zelf verspreiden, want ik hou mijn leven het liefst geheim voor anderen."