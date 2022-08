“Ik was op huwelijksreis toen ik plots dat telefoontje kreeg”: Adil en Bilall over het moment dat ze hoorden dat ‘Batgirl' geschrapt werd

FilmHet kwam eerder deze maand als een donderslag bij heldere hemel: filmstudio Warner Bros had besloten om de nog onafgewerkte superheldenfilm ‘Batgirl’ niet uit te brengen. Een complete verrassing, ook voor de twee regisseurs: Adil El Arbi en Bilall Fallah. Op sociale media vertellen ze nu waar ze waren toen ze het nieuws hoorden, hoe ze daarop reageerden en wat fans kunnen doen om hen te steunen. “Zien dat die film weg was en dat we geen toegang meer hadden tot de beelden of het zelf ook niet meer opnieuw konden zien ... Dat was behoorlijk hard.”

“We willen het hebben over de dag waarop we ontdekten dat ‘Batgirl' gecanceld was”, beginnen de twee regisseurs. Toen ze het nieuws hoorden, zaten ze in Marokko voor het huwelijk van Adil, bevestigen ze. “Ik was in Tétouan, waar ik het graf van mijn grootvader en grootmoeder bezocht”, herinnert Bilall zich. “Toen ik vertrok, nam ik mijn gsm en zag ik een hoop berichtjes. Ik werd opgebeld. ‘Het is over voor ‘Batgirl’, zeiden ze.”

“Ik was in Tangiers in een hotel, op huwelijksreis met mijn vrouw”, zegt Adil. “Godzijdank, dat mijn prachtige superheldin van een vrouw bij me was, om me te steunen. Plots kreeg ik een telefoontje. Intussen kreeg ik ook het ene na het andere bericht dat ze de film zouden schrappen. Toen ik dat hoorde, was ik in shock, omdat ik niet eens besefte dat dat een mogelijkheid was”, vertelt de regisseur. “Het voelde alsof we filmgeschiedenis aan het schrijven waren. Ik belde meteen naar onze monteur Martin Walsh en zei: ‘Maak snel een back-up van de film, maak een kopie.’” Ook Bilall kreeg een telefoontje van z'n kompaan: “Hij zei: ‘Yo, yo, film het op je telefoon.’ Maar ik ging naar de server, en alles was geblokkeerd.”

Dat het maken van die back-ups ook niet de juiste manier van werken is, beseft ook Adil. “Maar ik was in paniek, weet je? Het was een emotionele reactie. Piraterij is niet goed, maar wat moet je doen? Zien dat die film weg was en dat we geen toegang meer hadden tot de beelden of het zelf ook niet meer opnieuw konden zien ... Dat was behoorlijk hard.” Dat beaamt ook Bilall: “Het was pijnlijk, het was emotioneel, het was shockerend. Zeker voor onze cast en crew. We waren een familie, het was intens.”

De twee regisseurs benadrukken nog eens dat de film allesbehalve klaar was. “Er was nog geen VFX, er ontbraken nog scènes, er moesten nog opnames opnieuw worden gedaan.” De steun die ze kregen van over de hele wereld - onder meer Marvel-baas Kevin Feige stak hen een hart onder de riem - deed deugd, zeggen ze. “Daardoor hebben we het hoofd recht kunnen houden.” Wie hen wil steunen, roepen ze op om hun nieuwe film ‘Rebel’ te gaan bekijken: “Onze meest persoonlijke en de belangrijkste film die we ooit maakten.” Ze voegen eraan toe: “We hebben alles gegeven voor die film. We zijn zo blij en dankbaar dat mensen die film ook effectief gaan kunnen zien. Misschien kan je door naar ‘Rebel' te kijken, je voorstellen hoe ‘Batgirl’ er zou hebben uitgezien.”

