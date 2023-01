“Ik voelde me vernederd en een beetje verkracht”: ook deze films hebben controversiële naakt- of seksscènes

Film ‘Wolverine’-ac­teur Hugh Jackman over comeback in ‘Deadpool 3': “Onze personages haten elkaar”

De Australische acteur Hugh Jackman (54) kruipt voor de laatste keer in de huid van zijn ‘X-Men’-personage Wolverine in de derde ‘Deadpool’-film met Ryan Reynolds (46) in de hoofdrol. Het is geweten dat de twee dikke vrienden zijn in het dagelijkse leven, maar in een gesprek in ‘The Empire Film Podcast’ verklapt Hugh dat het er in de film helemaal anders aan toe zal gaan. “Ik wil hem de kop inslaan.”

27 december