“Ik heb nog nooit zo’n koor van totale wanhoop en pijn gehoord”: een ijzingwekkend verslag van de rampnacht op Titanic

Oscars Maakt ‘Close’ kans om te winnen? En wie zijn de andere topfavorie­ten? Alles wat je moet weten over de Oscars van vannacht

Zondagnacht (Belgische tijd) worden in Hollywood voor de 95e keer de Academy Awards of Oscars uitgereikt. De awardshow heeft dit jaar een Belgisch randje: ‘Close’ van Lukas Dhont is genomineerd voor de Oscar voor beste internationale film. In die categorie neemt de Gentse filmmaker het op tegen ‘All Quiet on the Western Front’ (‘Im Westen nichts Neues’), het Duitse oorlogsdrama dat kans maakt op negen Oscars. Enkel de sciencefictionfilm ‘Everything Everywhere All at Once’ doet het met elf nominaties in tien categorieën beter.