“Ik heb nog nooit zo’n koor van totale wanhoop en pijn gehoord”: een ijzingwekkend verslag van de fatale nacht op Titanic

Film Werd ze opgehangen voor de moord op haar man, gewoon omdat ze vreemdging? Het waargebeur­de verhaal achter Hitchcocks ‘Dial M for Murder’

Jaloezie en overspel, ze vormen het motief voor menig koelbloedige moord, zowel op als naast het scherm. Maar in de rechtbank kijkt men tegenwoordig wel verder dan dat. Voor Edith Thompson, een vrouw die waarschijnlijk onschuldig was maar toch werd veroordeeld voor moord, was dat niét het geval. Men vond het eind jaren ‘20 zo schokkend dat haar buitenechtelijke affaire aan het licht kwam, dat de jury blindelings besliste dat zij aan haar eind moest komen. “Haar geschreeuw en gehuil ging door merg en been, zelfs de beul kon het niet uitstaan”, zo schrijft een expert 100 jaar na haar dood. Het waargebeurde mysterie waarop Alfred Hitchcock - die Edith persoonlijk kende - zijn horrorklassieker ‘Dial M For Murder’ baseerde.