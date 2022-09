“Ik ben zo trots”: originele stemactrice van Ariel uit ‘De Kleine Zeemeermin’ is vol lof over Halle Bailey

FilmJodi Benson (60), de originele stem van Ariel, is heel enthousiast over de prestaties van Halle Bailey (22) in de liveaction versie van ‘De Kleine Zeemeermin’. “Gewoonweg fantastisch”, klinkt het bij Benson op sociale media.

Jodi Benson, de actrice die de stem van Ariel vertolkte in de originele animatiefilm van ‘De Kleine Zeemeermin’ uit 1989, is door het dolle heen over de zangprestaties van Halle Bailey. Bailey speelt namelijk de rol van Ariel in de nieuwe liveaction weergave van de filmklassieker.

De reactie van de stemactrice komt er nadat Bailey’s versie van het bekende nummer ‘Part of Your World’ debuteerde op D23, de Disney-expo. “Ik ben zo enthousiast”, klinkt het op Bensons Instagramstory. Ze vervolgde: “Halle, je bent gewoonweg fantastisch. Ik ben zo trots op jou en jouw prachtige prestatie als Ariel. Het was een genoegen om dat samen met jou en jouw familie te mogen vieren tijdens de D23-expo.” Het is opmerkelijk dat Jodi Benson zulke lovende uitspraken doet. De stemactrice is namelijk zelf een fenomeen in de musicalwereld. In Hollywood wordt ze zelfs benoemd als ‘Disneys meest herkenbare stem’.

Maar naast Benson, reageerde Halle Bailey tijdens de expo ook zelf op haar rol in de Disneyfilm. Dat deed ze in een gesprek met People: “Voor ik meespeelde in deze film, was ik veel jonger van geest”, onthulde Bailey. Ze vervolgde: “Ik zou dus zeker durven zeggen dat mijn filmervaring een weerspiegeling is van hoe Ariel haar stem vindt.”

De 22-jarige actrice was ook openhartig over haar laatste draaidag: “Toen we klaar waren met filmen, was ik aan het huilen. Vooral omdat ik door Ariel echt ben opengebloeid als persoon. Al was het wel beangstigend om zo’n geliefd personage te spelen.” Benson kreeg namelijk veel kritiek omdat haar huidskleur niet overlapte met de huidskleur van het tekenfilmpersonage uit de originele film. Maar dat is wist Halle duidelijk van zich af te zetten door een bepaalde techniek toe te passen: “Ik luisterde gewoon naar het kleine meisje diep in me. Als zij tevreden was, dan wist ik dat ik me genoeg had ingezet”, besloot ze.

