Idina Menzel bevestigt terugkeer als Elsa in derde 'Frozen'-film

Disney-CEO Bob Iger onthulde in februari vol trots de plannen voor een nieuwe film in de geliefde ‘Toy Story’-reeks, alsook een nieuwe ‘Zootopia’-film. Maar het allerleukste nieuws dat meteen de wereld rondging: een derde film in de immens populaire ‘Frozen’-franchise werd aangekondigd!

(lees verder onder de video)

ZIEN: bekijk hier de trailer van ‘Frozen 2' uit 2019

Wat ‘Frozen’ zo populair maakt? Ongetwijfeld de geliefde personages. Disney- en Broadwaylegende Idina Menzel kroop in het verleden al in de huid van prinses Elsa en zij heeft nu leuk nieuws bekendgemaakt. In een interview met het Amerikaanse magazine ‘Billboard’ onthulde ze dat ze zeker zal terugkeren voor de derde film in de reeks.

Ik heb nog geen script gezien, dus alles wat ik weet, is dat we er nog eentje gaan maken! Idina Menzel , ‘Billboard’

(lees verder onder de video)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De eerste ‘Frozen’-film kwam uit in 2013 en was een immens succes. Zo bracht hij in totaal maar liefst 1.19 miljard euro op. Al snel volgde een kortfilm en een tweede langspeelfilm in 2019. ‘Frozen 2' deed het met een opbrengst van 1.35 miljard euro zelfs nog beter dan zijn voorganger. Het is dus niet zo verbazingwekkend dat Disney verder wil met Anna, Elsa en co.

Het verhaal van ‘Frozen 3' blijft echter nog strikt geheim, al kunnen we wel al raden dat de vriendschap tussen Anna en Elsa centraal zal staan. Dat was in de vorige twee films ook telkens de rode draad doorheen het verhaal. Toch hopen veel fans dat Elsa voor het eerst een vriendinnetje zal krijgen. Vlak voor de tweede ‘Frozen’-film werd immers steeds duidelijker dat Disney Elsa wou introduceren als de eerste lesbische prinses. Helaas kwam het er nog niet van in film 2.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Centraal in de 'Frozen'-films staat de vriendschap tussen zussen Anna (links) en Elsa (rechts). © The Walt Disney Company

Het Amerikaanse ‘Billboard’ polste bij Menzel naar mogelijke details en nieuwe ontwikkelingen omtrent ‘Frozen 3', maar de Disneyster hield de lippen stijf: “Ik weet er nog niet veel over. Ik heb nog geen script gezien, dus alles wat ik weet, is dat we er nog eentje gaan maken”.

Wanneer we ‘Frozen 3' net in de bioscoop mogen verwachten, is nog niet duidelijk. De eerste twee films zijn alvast te streamen via Disney+.

ZIE OOK: in 2019 ging ‘Frozen 2' in première en dat zorgde voor veel blije gezichten

LEES OOK.