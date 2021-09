Iconische horrorschurk Michael Myers ontmaskerd in trailer van ‘Halloween Kills’

Film Release nieuwe ‘Ven­om’-film vervroegd na succes van Mar­vel-concurrent ‘Shang-Chi’

7 september De release van de nieuwe film ‘Venom: Let There Be Carnage’, het langverwachte vervolg op de eerste ‘Venom’-prent met Tom Hardy, is twee weken vervroegd. De zet van filmmaatschappij Sony komt er kort na het razende succes van concurrent Disney, met ‘Shang-Chi’.