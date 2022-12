Iconische hobbit-huisjes uit ‘Lord of the Rings’ tijdelijk te huur

Na de opnames van de ‘The Hobbit' en de ‘Lord of the Rings’-films is de set van het dorp van de hobbits blijven staan. Mensen kunnen het domein nog steeds bezoeken, maar nu biedt de eigenaar ook de mogelijkheid om in een van de woningen van het fictieve plaatsje te logeren. Vanaf 13 december is het mogelijk om te reserveren via Airbnb. In maart worden drie aparte verblijven beschikbaar gesteld, elk voor twee nachten en maximaal vier gasten per verblijf.