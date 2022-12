Iconische ‘E.T.’-robot wordt geveild (en de prijs ervan kan héél hoog oplopen)

Film Emma Thompson over herkenbare bedrogscè­ne ‘Love Actually’: “Mijn hart was gebroken”

Emma Thompson (63) vertolkt in de kerstklassieker ‘Love Actually’ het personage Karen, die erachter komt dat haar man haar bedriegt. De Britse actrice onthult nu aan het tijdschrift ‘Stellar’ dat die specifieke scène haar vandaag de dag nog steeds pijn doet, aangezien zijzelf is bedrogen door haar eerste echtgenoot. “Ik herinner me de gevoelens die ik toen had", klinkt het.

12 december