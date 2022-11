Hugh Grant over zijn iconische dansscène in 'Love Actually’: “Ik dans zelfs uit de maat”

Film Waargebeur­de gruwel achter Netflix­film ‘The Wonder’: “Sarah was 12 jaar oud, en weigerde om te eten tot ze verhonger­de”

Netflix pakt momenteel uit met ‘The Wonder’, een beklijvende nieuwe fictiefilm met Florence Pugh in de hoofdrol. Het verhaal, waarin een meisje beweert dat ze al vier maanden niet gegeten heeft en enkel leeft op ‘manna’ uit de hemel, is jammer genoeg niet volledig uit de lucht gegrepen. De waargebeurde verhalen achter het ‘vastende meisje’ in het script zijn even intrigerend als onthutsend. “Hoe haar ouders én een horde medisch personeel konden toekijken hoe dat kind wegkwijnde van de honger, is een raadsel.”

